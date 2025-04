Altri gol per tenersi il Milan. La Gazzetta: "Jovic ci riprova"

4 gol nell'ultimo mese di campionato, due dei quali in un derby che ha permesso al Milan di staccare il pass per la finale di Coppa Italia. Luka Jovic non ha però alcuna intenzione di fermarsi, proprio adesso che è rientrato in condizione (come confermato da Sergio Conceiçao) ed ha trovato quella continuità di rendimento che forse gli è sempre mancata da quando veste rossonero.

Quella di Venezia sarà la terza partita consecutiva da titolare per il serbo, che ha a disposizione queste ultime partite stagionali per meritarsi la conferma anche nella prossima stagione. Ed è proprio questo quello di cui ha parlato questa mattina La Gazzetta dello Sport, che ha titolato "Jovic ci riprova". Riproverà a segnare quest'oggi a Venezia, ma soprattutto riproverà ad essere decisivo, casomai in partite ancora più importanti e di cartello, come quella in programma il prossimo 14 maggio a Roma.