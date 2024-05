Anche Tuttosport riporta: "Emerson Royal, che idea!"

Nella giornata di ieri è arrivata la notizia della visita dell'agente Stefano Castagna a Casa Milan. Il procuratore cura gli interessi, tra gli altri, di Emerson Royal, terzino del Tottenham che già in passato era stato nel radar rossonero e potrebbe tornarci quest'estate dopo aver vissuto una stagione ai margini degli Spurs non tanto per demeriti suoi ma più per l'esplosione di altri suoi compagni. La notizia questa mattina viene confermata dalla stampa sportiva italiana e anche Tuttosport riporta questa indiscrezione.

Tuttosport titola: "Emerson Royal, che idea!". Poi viene riportato anche: "Agente in sede: Fonseca vuole una freccia a destra". Il brasiliano potrebbe essere uno dei primi colpi per migliorare la squadra da consegnare a Fonseca che, con ogni probabilità, sarà il nuovo tecnico rossonero. Nello specifico i rossoneri hanno bisogno di fare un upgrade nel reparto terzini e in questo senso Royal è un giocatore che piace anche se vanno limate le richieste degli inglesi. Come prima alternativa ci sarebbe una conoscenza di Fonseca stesso, Tiago Santos del Lille.