Caccia al nuovo ds rossonero. CorSport: "Milan, sprint Paratici"

"Milan, sprint Paratici": titola così questa mattina in prima pagina il Corriere dello Sport in merito alla corsa per il nuovo direttore sportivo del Diavolo. Dopo settimane di voci, indiscrezioni e contatti, l'ad Giorgio Furlani è sempre più convinto di affidarsi all'ex dirigente della Juventus. L'annuncio dovrebbe arrivare nel giro di una quindicina di giorni. Al momento Paratici è fermo per squalifica, ma potrà tornare operativo ad inizio estate.

Paratici e la questione squalifica

Il 20 gennaio 2023 viene inibito dalla Corte Federale d'Appello ella FIGC per 30 mesi, a seguito del processo sulle plusvalenze che ha coinvolto la Juventus e che ha visto i bianconeri poi penalizzati di 15 punti. La richiesta della FIGC di estendere l'inibizione anche fuori dai confini è stata inizialmente accolta, salvo poi venire annullata ad aprile a seguito dell'appello di Paratici. Il dirigente si era nel frattempo dimesso dal suo incarico al Tottenham. La vittoria in appello gli consente di lavorare nel mondo del calcio, sia pur con mansioni ridotte e sempre squalificato. Di fatto oggi non ricopre cariche ufficiali agli Spurs anche se è frequente vederlo ancora sugli spalti del "Tottenham Hotspur Stadium".