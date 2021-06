Calhanoglu lascia il Milan, La Gazzetta dello Sport: "Inter eccomi"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina alla vicenda Calhanoglu. "Inter eccomi", titola la rosea riprendendo le parole dell'ormai ex trequartista rossonero, il quale, intercettato all'aeroporto di Istanbul, ha confermato il passaggio in nerazzurro. "Cosa turche", scrive il quotidiano sportivo: "Marotta - si legge - strappa Calhanoglu al Diavolo: sostituirà Eriksen. Sbarcato a Milano, oggi la firma".