La Stampa - Juve-Milan inizia sul mercato: obiettivo Calafiori, ma occhi anche su Dorgu e... Camarda

Domani alle 18 Juventus e Milan si sfideranno a Torino proseguendo la lotta al secondo posto in classifica, ma il duello tra bianconeri e rossoneri si sposta anche sul mercato dove sono diversi gli obiettivi in comune. Oltre a Zirkzee, corteggiato anche dall'Inter, La Stampa presenta oggi anche il nome di Riccardo Calafiori, altro pezzo pregiato del sorprendente Bologna di questa stagione.

Il difensore è particolarmente apprezzato dalla Signora e dal Diavolo: la Juve è interessata per il certo addio di Alex Sandro e quello probabile di Bremer, mentre il Milan per l'emergenza che ha nel reparto arretrato lo accoglierebbe già da domani. Un altro obiettivo comune è Patrick Dorgu del Lecce, ma attenzione anche al baby rossonero Francesco Camarda che non ha ancora rinnovato e che stuzzica i bianconeri.