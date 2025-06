Tuttosport titola: "Maignan, rottura totale. Il Chelsea oggi rilancia"

"Maignan, rottura totale. Il Chelsea oggi rilancia": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che Mike Maignan sta spingendo per la cessione al Chelsea, ma oggi chiude la finestra di mercato speciale che è stata aperta in vista del Mondiale per Club che inizierà tra pochi giorni negli Stati Uniti e quindi serve il rilancio degli inglesi che dovranno alzare la loro offerta e arrivare almeno a 20 milioni di euro (la prima proposta da 15 milioni è stata rifiutata dal Diavolo).

Intanto è rottura totale tra Maignan e il Milan: il portiere è rimasto infatti estremamente deluso dal comportamento dei rossoneri in materia di rinnovo di contratto. Le parti avevano trovato un accordo di massima a febbraio, però poi la società rossonera non si è più fatta sentire per la firma in quanto alcuni errori in campo del francese hanno messo dei dubbi nella testa dei dirigenti milanisti. E così la trattativa per il prolungamento è andata in stand-by e non è più ripartita. Maignan è rimasto scottato da questo comportamento del Milan e ha già fatto sapere al club di via Aldo Rossi che se oggi non si chiuderà l'affare resterà fino alla scadenza del contratto (2026) e poi andrà via a zero.