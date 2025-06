Ex rossoneri in pole per le panchine: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Il caos delle panchine in Italia si è arricchito negli ultimi giorni anche di quella più ambita: la panchina della Nazionale. In generale sono ancora diverse le situazioni da sbrogliare per diverse squadre di medio-bassa classifica e per tale ragione ancora oggi sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi si parla della caccia agli allenatori. Protagonisti, sia per la panchina azzurra, che per altre del campionato di Seri A, anche degli ex allenatori e giocatori rossoneri.

La Gazzetta dello Sport questa mattina titola a tutta pagina: "Caos Italia. Serve un Ringhio". Gattuso è il nome in pole per l'Italia: "La caccia al Ct riparte tra i campioni del 2006. C'è la grinta di Gattuso davanti a tutti, poi De Rossi e Cannavaro". In taglio laterale si parla anche di Milan: "Max convince Maignan. Milan: il portiere resta. Musah va al Napoli per 25 milioni".

Sul Corriere dello Sport, in taglio basso, si parla di un altro ex tecnico rossonero in pole per una panchina rimasta sguarnita: "Fiorentina, avanza Pioli. Il tecnico lavora per lasciare l'Al-Nassr: triennale pronto. L'alternativa è Farioli". Su Tuttosport invece in taglio basso si parla di Milan e dell'indiscrezione che arriva dall'estero: "La Serie A all'estero, Milan-Como in Australia".