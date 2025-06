Cercasi attaccante. La Repubblica: "Sfida Milan-Juve per Retegui"

Massimiliano Allegri ha sentenziato: Santiago Gimenez non gli basta. Il neo allenatore del Milan vuole affiancare al messicano un altro grande attaccante, ed è per questo che nel corso di queste ore tanti nomi importanti, da Dusan Vlahovic a Darwin Nunez, sarebbero stati accostati alla formazione rossonera. Il favorito del tecnico toscano è però uno solo, anche perché si è entrati nell'ottica che se si deve fare un sforzo bisogna farlo per bene, non di certo per accontentarsi.

A fronte di questo La Repubblica ha questa mattina titolato "Sfida Milan-Juve per Retegui", il nome in cima alla lista dei desideri di Massimiliano Allegri per l'attacco rossonero nella prossima stagione.