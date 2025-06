Allegri la carta (con)vincente. Tuttosport: "Il Milan aspetta Modric e torna su Rabiot"

Messe a segno tre cessioni importanti che gli hanno permesso di ricavare 90 milioni di euro, il Milan dovrà adesso dedicarsi agli acquisti per andare a rinforzare e completare la rosa di Massimiliano Allegri. Il primo potrebbe essere Luka Modric, che volerà negli Stati Uniti con il Real Madrid per poi sottoporsi subito dopo la fine del Mondiale per Club al consueto iter di visite mediche e firme sui contratti che gli permetteranno di diventare un nuovo calciatore del Milan.

Il croato non è però l'unico obiettivo che il Diavolo ha messo nel mirino per andare a rinforzarsi a centrocampo. Scrive infatti questa mattina Tuttosport che "Il Milan aspetta Modric e torna su Rabiot", da sempre pupillo di Massimiliano Allegri. E proprio il tecnico toscano potrebbe giocare un ruolo fondamentale nelle eventuali trattative con il Marsiglia, che al momento non si sarebbe desto disposto a privarsi del centrocampista francese.