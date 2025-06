Altra uscita a centrocampo, il CorSport: "Napoli, Musah è in pugno"

vedi letture

L'operazione tra Milan e Napoli per il trasferimento di Yunus Musah in Campania è ormai ai dettagli. Nella giornata di ieri sono stati fatti ulteriori passi in avanti e adesso mancano veramente pochi passi prima che il centrocampista americano possa definirsi un nuovo giocatore della squadra Campione di Italia. Un giocatore che Antonio Conte ha richiesto espressamente per la sua capacità di essere un jolly in mezzo al campo: prenderà il posto di Billing che non sarà riscattato dal Bournemouth.

Questa mattina il Corriere dello Sport mette i puntini sulla trattativa che racconta così: "Il mediano newyorkese è in pugno: c'è l'accordo con il Milan". L'incontro decisivo tra Igli Tare e Giovanni Manna è stato quello di venerdì sera con Milan e Napoli che hanno raggiunto un accordo sulla base di 25 milioni più bonus. Un'operazione che conviene al Milan e conviene anche al ragazzo che quest'anno non aveva retto la pressione di San Siro dopo alcune momenti di difficoltà.