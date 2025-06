Pioli guarda in casa Milan, la Gazzetta: "La viola pensa a Bennacer"

vedi letture

Dopo un solo anno lontano dall'Italia, sembra tutto fatto per il rientro in Serie A di Stefano Pioli. L'ex tecnico del Milan, reduce da un anno alla guida dell'Al Nassr e ancora sotto contratto con il club saudita, è a un passo dall'accettare l'incarico di nuovo allenatore della Fiorentina in quello che sarebbe un ritorno. Non è un caso che, nonostante ancora non ci sia ufficialità e siano da chiarire alcune questioni burocratiche, già viene stilata una lista di potenziali obiettivi viola tra cui rientra anche un centrocampista rossonero, ex fedelissimo di Pioli.

La Gazzetta dello Sport questa mattina titola così: "Un regista per Pioli". Se la giocano in due, in una sorta di derby a distanza: "Più qualità al centro. La viola pensa a Bennacer e Asllani". Nel sottotitolo poi viene aggiunto: "Piacciono l'ex milanista che Pioli conosce e l'interista toscano di adozione. Da valutare l'ingaggio e i costi dell'operazione". Bennacer non dovrebbe essere riscattato dal Marsiglia per 12 milioni e quindi sarà considerato un esubero dal Milan che dovrà piazzarlo: il nodo sarà gestire l'ingaggio da 4 milioni.