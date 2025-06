Non solo Zinchenko, la Gazzetta: "Spunta Doué senior"

vedi letture

Uno dei temi centrali di questo calciomercato rossonero sarà sistemare la situazione relativa alla fascia sinistra. Per prima cosa andrà chiarito il futuro di Theo Hernandez: ieri c'è stato lo stop, almeno per il momento, alle trattative con l'Atletico Madrid che non ha intenzione di alzare le proprie richieste così come il Milan non sembra interessato ad abbassarle. Scrive questa mattina l'edizione della Gazzetta dello Sport: "Dietrofront dell'Atletico su Hernandez, Theo è un caso".

Qualunque sarà l'avvenire del terzino francese, le idee in entrata non cambiano per il Diavolo come aggiunge la rosea: "Sulle fasce i rossoneri compreranno comunque". Oggi sono due i nomi che la Gazzetta mette in rilievo più di altri: "Diavolo su Zinchenko e spunta Doué senior". Oleksandr Zinchenko, in scadenza nel 2026, sarebbe l'erede designato di Theo; Guela Doué, invece, fratello di Desireé MVP della finale di Champions League, è la nuova idea per la corsia di destra.