Frenata Atletico-Milan per Theo, Tuttosport: "Ai supplementari"

vedi letture

Nella serata di ieri, nel giro di pochissime ore, la trattativa tra Milan e Atletico Madrid per Theo Hernandez, terzino rossonero in scadenza, ha subito due grossi scossoni. Un primo che sembrava positivo e un secondo, poco dopo, che invece ha fatto stoppare le negoziazioni almeno per il momento. Oggi Tuttosport ne parla nella propria edizione giornaliera e titola così: "Theo-Atletico supplementari".

Vien aggiunto dal quotidiano nell'occhiello: "Lo stop in serata dopo l'accordo tra i club sulla base di 20 milioni". Secondo le indiscrezioni era stata trovata la quadra per un trasferimento da 20 milioni di euro, con i due club che si erano dunque mossi leggermente dalle proprie posizioni. Dopo poco però la notizia di una brusca frenata nelle trattative, probabilmente dovuta all'inserimento di determinati bonus. Da capire ora come si procederà: se l'Atletico ha deciso di abbandonare definitivamente questa pista o se tornerà alla carica, cercando di ricucire lo strappo. In ogni caso il Milan è consapevole che Theo va in scadenza nel 2026 e non ci sono rinnovi di contratto all'orizzonte.