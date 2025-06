Il listone di Allegri, il Corsport: "Max ha le idee chiare: ne vuole cinque"

Con il mercato in uscita che è stato assoluto protagonista di questa prima parte di offseason rossonera, con esiti alterni, adesso il Milan, a meno di un mese dal raduno per la nuova stagione, comincia a ragionare seriamente sulle trattative in entrata che dovranno essere gestite con intelligenza e ascoltando il parere di un lupo di mare come è Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese lavora spalla a spalla con Tare e ha già condiviso con lui le sue idee per rinforzare il gruppo.

Di questo ne parla approfonditamente il Corriere dello Sport questa mattina. Il titolo è eloquente: "Milan, Max ha le idee chiare: ne vuole cinque". Nell'occhiello si legge: "Un'altra rivoluzione: i rossoneri sono pronti a dare ad Allegri i giocatori che serviranno per rilanciare il Diavolo". Nel sottotitolo si parla di ruoli ma anche di nomi: "Un centrale, due terzini, un centrocampista e un attaccante. Tare lavora su più tavoli, nel mirino ci sono Leoni, Zinchenko, Xhaka, Lucca e Retegui".