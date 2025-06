Il QS si concentra sugli attaccanti: "Da Retegui a Vlahovic. Le tentazioni del Diavolo"

Avendo acquistato in gennaio Santiago Gimenez dal Feyenoord e avendo investito 30 milioni circa per portarlo a Milano in rossonero, non si credeva che il ruolo di centravanti potesse essere una priorità di mercato per il Milan che con Tare e Allegri al comando cerca di ricostruirsi dalle sue stesse ceneri. E invece, negli ultimi giorni anche se il mercato è ancora molto lungo, si sta facendo largo l'ipotesi di un nuovo innesto nel ruolo di centravanti: non per un comprimario ma per un titolare.

Ad affrontare il tema questa mattina, sulla stampa, anche il QS che porta in auge i due nomi più chiacchierati e probabilmente in cima alla lista stilata dal club rossonero: "Le tentazioni del Diavolo. Da Retegui a Vlahovic: il rebus degli attaccanti". Non ci sono solo loro però nel mirino del club di via Aldo Rossi, infatti nel sottotitolo viene aggiunto: "Allegri vorrebbe in rossonero anche Nunez e Lucca". In tutto questo ci sarà da decidere il futuro di Francesco Camarda che sembra orientato verso il prestito.