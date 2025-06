Il veto di Allegri, il CorSport: "Saelemaekers e Leao, roba da Milan"

A fronte di tante voci di cessioni (Musah, Theo e Maignan) ma anche di cessioni effettive (Reijnders), il Milan cerca anche dei punti fermi da cui ripartire nella prossima stagione e in particolare è Massimiliano Allegri a individuare quelli che possono essere, per caratteristiche e indole, i calciatori più adatti al suo stile di gioco. Sulle corsie laterali ce ne sono in particolare due che il tecnico di Livorno ha messo in chiaro di voler trattenere: da una parte Rafael Leao, numero 10 e più pagato della rosa, dall'altra Alexis Saelemaekers, di rientro dal prestito.

A parlare proprio di questi giocatori e delle centralità nel progetto nella testa di Allegri, è stato il Corriere dello Sport che questa mattina ha scritto così: "Saelemaekers e Leao, roba da Milan". Come anticipato viene riportato che questa è una decisione che nasce soprattutto dall'idea dell'allenatore rossonero: "Il nuovo tecnico ha posto il veto: i due non si muoveranno da Milanello". In particolare Saelemaekers è apprezzato per la sua duttilità tattica, caratteristica che Allegri, nei suoi giocatori, ha sempre apprezzato.