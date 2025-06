Destinazione Madrid. Il CorSport: "Theo, meta Atletico. Idea Zinchenko"

Con ogni probabilità le strade del Milan e di Theo Hernandez si separeranno in questo calciomercato. In questi giorni, complice anche la partenza per il Mondiale per Club, l'Al-Hilal ha insistito tanto per il terzino francese, arrivando anche ad offrire una cifra importante per il suo cartellino (30 milioni più bonus). Non convinto della destinazione, però, il 19 rossonero ha a più riprese rifiutato le avance del club saudita perché intenzionato a restare in Europa.

Se non dovesse andare via il Milan tratterrà Theo Hernandez per questa stagione facendolo poi andare a scadenza, ma in questi giorni si starebbe facendo sempre più calda la pista che (ri)porterebbe il calciatore a Madrid, sponda Colchoneros. Titola infatti questa mattina Il Corriere dello Sport "Theo, meta Atletico. Idea Zinchenko", facendo un po' il quadro della situazione in casa Milan.