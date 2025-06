Ufficiale la sua cessione. Tuttosport: "Reijnders al City: che affare!"

Nella giornata di ieri Tijjani Reijnders è ufficialmente diventato un nuovo calciatore del Manchester City. Un addio doloroso, soprattutto per i tifosi, che in cuor loro speravano che il nuovo corso rossonero potesse partire proprio da un calciatore di qualità come l'olandese.

Tuttosport ha però commentato positivamente quest'operazione in uscita del Milan, titolando"Reijnders al City: che affare!". I colleghi si sono soffermati in modo particolare sulle cifre di questo trasferimento, uno dei tre più onerosi nella storia del Diavolo insieme a quello di Ricardo Kakà e Sandro Tonali. Ciò che però rende questa cessione un "affare" è il fatto che vendendo Reijnders al Manchester City per 57 milioni di base fissa più 13 di bonus, il Milan ha registrato una plusvalenza da 44.7 milioni.