Le mosse di Max. Il QS: "Altro assalto per Rabiot. Musah-Napoli è quasi fatta"

Il Milan si muoverà tanto in questo calciomercato non solo sul fronte delle uscite ma anche, e soprattutto, su quello delle entrate. Massimiliano Allegri ha intenzione di costruire una squadra a sua immagine e somiglianza, ed è per questo che oltre a rinforzare la difesa, avrebbe anche fatto il nome di Adrien Rabiot alla dirigenza, suo pupillo sin dai tempi della Juventus.

Il francese potrebbe dunque essere il secondo rinforzo dell'estate rossonera dopo Luka Modric, che svolgerà tutto l'iter necessario di visite mediche solo dopo la fine della sua esperienza al Real Madrid che combacerà con quella del Mondiale per Club. In merito ai movimenti del Milan a centrocampo Il QS ha questa mattina titolato in apertura: "Altro assalto per Rabiot. Musah-Napoli è quasi fatta".