Maignan-Chelsea, il tempo stringe: il Milan vuole almeno 20 milioni

E' una corsa contro il tempo la trattativa per portare Mike Maignan al Chelsea. Il portiere spinge da giorni per il trasferimento a Londra perchè vuole giocare il Mondiale per Club. Oggi chiude il mercato e quindi serve fare in fretta. I contatti tra i due club, come riferisce stamattina il Corriere della Sera, vanno avanti e nelle prossime ore si attende il rilancio degli inglesi che devono alzare la loro prima offerta da 15 milioni di euro che è stata rifiutata dal Milan. Il Diavolo chiede come minimo 20 milioni per lasciar partire il giocatore francese che intanto ha fatto sapere che in caso di fumata nera lascerà il club milanista il prossimo anno a parametro zero.

Questi i numeri stagionali di Maignan con la maglia del Milan:

PRESENZE SERIE A: 37

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 10

PRESENZE COPPA ITALIA: 4

PRESENZE SUPERCOPPA ITALIANA: 53

MINUTI IN CAMPO: 4696'

GOL SUBITI: 59

PARTITE SENZA SUBIRE GOL: 15

AMMONIZIONI: 2