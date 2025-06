Maignan rimane (per ora), la Gazzetta: "Allegri ne farà il leader"

MIke Maignan rimane al Milan, almeno per ora. Nonostante i contatti costanti, alla fine nè Chelsea nè Milan hanno lasciato le loro posizioni e si è giunti all'interruzione di ogni trattativa. In questo senso è da escludere che i discorsi verranno ripresi post Mondiale per Club anche se potrebbero arrivare altre pretendenti che, come hanno tentato i londinesi senza successo, faranno leva sulla situazione contrattuale del portiere, assolutamente non ideale per il Milan.

Oggi la Gazzetta dello Sport ragiona sul tema e nell'equazione ci infila anche Massimiliano Allegri: "Maignan resta al Milan, respinto l'assalto del Chelsea. Allegri ne farà il leader". Nel sottotitolo si legge: "Da Londra offerta di circa 20 milioni, i rossoneri chiedevano molto di più. Il tecnico esulta anche se rimane il rischio dello svincolo nell'estate '26". L'allenatore rossonero aveva sempre espresso la sua volontà di una permanenza di Maignan: è stato accontentato anche se la situazione non è ideale, a oggi non ci sono indizi su una possibile riapertura dei discorsi sul rinnovo e il francese l'anno prossimo potrà lasciare il club a parametro zero.