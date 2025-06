Anche l’Al Nassr su Leao. Il Milan non fa sconti: servono 100 milioni per Rafa

Non c'è solo il Bayern Monaco sulle tracce di Rafael Leao, fresco vincitore della Nations League con il suo Portogallo: anche l'Al Nassr si è infatti iscritto alla lista delle pretendenti per l'attaccante portoghese del Milan. Il club di via Aldo Rossi non intende fare sconti e chiede almeno 100 milioni di euro per il suo numero 10. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere della Sera.

Tra i giocatori che hanno realizzato il maggior numero di dribbling nell'ultima Champions League, non c'è storia: il primo in questa categoria è il talento cristallino Lamine Yamal del Barcellona che ne ha portati a termine ben 56. Al secondo posto c'è un calciatore rossonero: si tratta ovviamente di Rafael Leao che ne ha confezionati 39. Completa il podio il calciatore dell'Aston Villa Morgan Rogers che ne ha realizzati 31.