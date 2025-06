Musah al Napoli operazione lampo, la Gazzetta: "In chiusura"

Nella giornata di ieri un nuovo nome rossonero si è aggiunto alla lista dei potenziali partenti. Si tratta di Yunus Musah, centrocampista americano classe 2002 che quest'anno ha vissuto una stagione tutt'altro che facile e positiva in rossonero. Eppure sull'ex Valencia ha messo gli occhi il Napoli Campione d'Italia e in particolare Antonio Conte che vorrebbe un nuovo motore nelle sue rotazioni di centrocampo, specialmente considerando che Billing non verrà riscattato.

Questa mattina la Gazzetta dello Sport fa il punto di una situazione che nelle prossime ore potrebbe già definirsi in maniera più chiara: "Rivoluzione Napoli, Musah in chiusura". Nel sottotitolo vengono illustrati i dettagli della possibile operazione e degli accordi che stanno prendendo rossoneri con partenopei: "Accelerata per il centrocampista del Milan: affare da 25 milioni. Sarà l'alternativa al centro e per oggi è attesa la fumata bianca. Il calciatore firmerà un contratto quadriennale.