Milan, chi entra e chi esce: in settimana le visite mediche di Modric, ieri Reijnders ha firmato con il City

vedi letture

Nei prossimi giorni dovrebbero uscire due ufficialità in casa rossonera, una in entrata e una in uscita: in settimana, infatti, Luka Modric svolgerà in Croazia le visite mediche di rito con il Milan prima di partire per gli Stati Uniti dove giocherà il Mondiale per Club con il Real Madrid. Nella giornata di ieri, Tijjani Reijnders ha invece firmato con il Manchester City (al Diavolo 57 milioni di euro fissi più 14 di bonus). Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.

Prima di svolgere le visite con gli inglesi nella giornata di domenica, Reijnders aveva dichiarato: "Visite mediche? Non si poteva più aspettare. L’intenzione è di partecipare al Mondiale per club con il City. Ne sono entusiasta. In questo modo posso conoscere subito i miei nuovi compagni di squadra. Tornerò a Zeist domenica sera. Poi mi preparerò per la partita di martedì contro Malta".