Nuovo San Siro, Gazzetta: "Norman Foster scelto dai club per il progetto dello stadio"

In merito al nuovo San Siro che Milan e Inter vogliono costruire insieme, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Norman Foster scelto dai club per il progetto dello stadio". Rossoneri e nerazzurri hanno scelto chi disegnerà il progetto del loro nuovo impianto: si tratta di Norman Foster, uno degli architetti più famosi al mondo che lavorerà con Manica, altra eccellenza del settore, lo studio già scelto dal Diavolo per lo stadio a San Donato.

Scrive la Rosea: "Foster ha vinto una competizione internazionale tra alcuni degli studi più importanti al mondo. Inter e Milan ne hanno valutati 13 e hanno selezionato 5 finalisti: Populous, noto per aver progettato la 'Cattedrale' che sarebbe dovuta sorgere al posto dell’attuale Meazza, lo svizzero Herzog & de Meuron, il britannico BDP Pattern con l’architetto danese Bjarke Ingels, l’americana Aecom con l’architetto Dan Meis e, appunto, Manica con Foster. La scelta è stata fatta, come anticipato dal Corriere della Sera. Presto, ameno di sorprese non prevedibili, sarà ufficializzata".