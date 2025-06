CorSera: "Milan, l’aut aut di Maignan. Leao? Servono 100 milioni"

Il Corriere della Sera in edicola stamattina titola così: "Milan, l’aut aut di Maignan. Leao? Servono 100 milioni". In casa rossonera continua a tenere banco il caso Mike Maignan che spinge per la cessione al Chelsea. Oggi chiude la finestra di mercato speciale che è stata aperta in vista del Mondiale per Club e dunque il tempo stringe. Gli inglesi devono alzare la loro prima offerta da 15 milioni di euro, ritenuta troppo bassa dal Diavolo. Il francese ha già fatto sapere al club di via Aldo Rossi che in caso di fumata nera lascerà il Milan il prossimo anno a parametro zero.

Non mancano le indiscrezioni di mercato nemmeno su Rafael Leao: sul portoghese c'è il Bayern Monaco, ma ora anche l’Al Nassr si è iscritto alla lista dei pretendenti per il numero 10 rossonero. Il Diavolo però non fa sconti e pretende almeno 100 milioni di euro per lasciarlo eventualmente partire.