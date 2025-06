Il Milan avvisa Theo: o trova una squadra che offre gli stessi 30 milioni proposti dal'Al Hilal o rischia di finire in tribuna nel prossimo anno

L'Al Hilal ci ha provato in mille modi a convincere Theo Hernandez a trasferirsi in Arabia Saudita, ma il francese continua a rifiutare in quanto vuole restare a giocare in Europa. In via Aldo Rossi non hanno preso bene questo muro alzato dal terzino e lo hanno avvisato: o trova una squadra che offre gli stessi 30 milioni proposti dai sauditi o rischia di finire in tribuna nel prossimo anno. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.

Questi i numeri stagionali di Theo Hernandez con la maglia del Milan:

PRESENZE SERIE A: 33

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 10

PRESENZE COPPA ITALIA: 4

PRESENZE SUPERCOPPA ITALIANA: 2

PRESENZE TOTALI: 49

MINUTI IN CAMPO: 4095'

GOL: 5

AMMONIZIONI: 7

ESPULSIONI: 2