Ultimi novanta minuti della stagione con la corsa Champions in primo piano. Ci sono ancora due posti da assegnare e tre squadre in lotta. Il Corriere dello Sport affronta la questione in prima pagina: "Volata da brividi: Pirlo a Bologna, Pioli a Bergamo e Gattuso con il Verona", scrive il quotidiano romano in vista dei match di domani. Si preannuncia una domenica di fuoco.