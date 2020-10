"Aria d’Europa. Un baby Milan con la grinta derby". È il titolo che il Corriere della Sera dedica - a pagina 44 - ai rossoneri di Pioli, di scena questa sera in Scozia per la prima gara del Gruppo H di Europa League. "A Glasgow con il Celtic tocca a Tonali e Diaz", aggiunge il noto quotidiano parlando della formazione milanista che scenderà in campo dall'inizio.