C’è spazio anche per il calcio, o meglio, per l’ennesima vittoria dei rossoneri in campionato, sulla prima pagina dell’edizione odierna del Corriere della Sera. "Il Milan batte il Torino e prova ad allungare", titola il quotidiano milanese, che poi aggiunge in taglio alto: "Ibra è tornato". Lo svedese, entrato in campo nei minuti finali, si è finalmente lasciato alle spalle i problemi fisici.