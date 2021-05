Corriere della Sera: "Juventus-Milan non finirà al 90esimo"

Non è solo una delle grandi classiche del campionato, uno spareggio Champions da brividi. Come riporta il Corriere della Sera, la sfida con la Juventus per il Milan è molto di più. Negli ultimi giorni la partita è stata appesantita da un nuovo significato: la gara in programma domenica allo Stadium non finirà al 90esimo, destinata com’è ad avere uno strascico di mercato.