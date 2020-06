Corriere della Sera: "Quarantena light, in arrivo l’accordo"

La gara di Serie B fra Venezia e Pordenone è a rischio dopo che il centrocampista Felicioli è risultato positivo al Coronavirus. Al momento, senza modifica al decreto legge del 16 maggio, la partita non si potrebbe disputare. Ecco perché, come riporta il Corriere della Sera, la Federcalcio ha scritto al governo per ottenere in tempi rapidi una risposta definitiva. Gli scienziati e il ministro della Salute considerano accettabile la proposta di quarantena light (ovvero isolamento solo del positivo e non dell’intera squadra), ma Spadafora frena. Il responsabile del dicastero dello sport, comunque, spera di risolvere il rebus già oggi con un atto amministrativo.