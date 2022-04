Corriere dello Sport in apertura: "Raiola è grave, Ibra corre da lui"

MilanNews.it

Il noto procuratore calcistico Mino Raiola, che cura gli interessi tra gli altri di Ibra, Haaland, Donnarumma e Pogba, si trova in condizioni di slaute gravi al San Raffaele di Milano. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, nella giornata di ieri Zalatan Ibrahimovic è passato dall'ospedale milanese per salutare il suo agente nonché amico. Il quotidiano titola in prima pagina: "Raiola è grave, Ibra corre da lui".