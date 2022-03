Corriere dello Sport: "L’ultima ora di Mancini"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina pone l’accento in prima pagina sul futuro della panchina della Nazionale. "L’ultima ora di Mancini", titola il quotidiano romano, che poi aggiunge: "Shock Italia dopo il nuovo addio al Mondiale: sul tavolo le dimissioni del ct. Gravina gli chiede di restare, lui prende tempo. E spunta anche Pirlo. La Figc spera che il tecnico sciolga la riserva già in Turchia. Per gli azzurri "clausura" fino a domani a Coverciano".