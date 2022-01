Corriere dello Sport: "Pioli, con la Juve obiettivo rimbalzo"

“Pioli, con la Juve obiettivo rimbalzo”. È il titolo che l’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica al Milan in vista del big match con la Juventus, in programma domenica sera a San Siro. Dopo la sconfitta in attesa con lo Spezia serve battere un’altra big, scrive il noto quotidiano sportivo della Capitale. L’obiettivo, dunque, è rialzare subito la testa e ripartire, per scongiurare il sorpasso del Napoli. Insomma, le scorie della quarta sconfitta in campionato devono essere eliminate subito: il Milan vuole chiudere il mese di gennaio così come il Milan lo ha aperto, ovvero vincendo uno scontro diretto.