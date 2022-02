Corriere dello Sport: "Rebic, il jolly di Pioli in cerca del derby"

“Rebic, il jolly di Pioli in cerca del derby”. È il titolo che l’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica all’attaccante rossonero in vista dei prossimi impegni del Milan. “Decisivo a Salerno dopo un digiuno di cinque mesi”, scrive il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi aggiunge: “Alternativa a Giroud o trequartista, può fare tutto. Con l’Udinese (in corsa?) si gioca l’Inter in Coppa”.