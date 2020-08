Corriere di Torino: "Toro, verso l'accordo per Rodriguez"

"Verso l'accordo per Rodriguez", titola il Corriere di Torino in taglio alto di prima pagina. I granata sono vicinissimi all'esterno del Milan Ricardo Rodriguez. Nel mondo del calciomercato le trattative sono così: si cerca di strappare le condizioni migliori fino alla fine. E allora ci si incontra, ci si confronta, si rinvia. Ma se le volontà delle parti convergono si può restare ottimisti. È il caso della vicenda che dovrebbe portare Ricardo Rodriguez a passare dal Milan al Torino. Per il laterale mancino c’è stato un incontro a cena lunedì sera tra il direttore tecnico granata Davide Vagnati e il direttore sportivo rossonero Frederic Massara. C’è ancora una piccola distanza economica che può essere limata facilmente. Perché, si diceva, le volontà convergono.