Corsa Champions, il CorSport titola: "Tutti addosso. Il Napol si fa male: 5 squadre per 3 posti"
Il Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina sulla corsa Champions: "Tutti addosso. Il Napol si fa male: 5 squadre per 3 posti". Ieri contro il Bologna, il Napoli aveva la chance di fare un passo decisivo verso la qualificazione alla prossima Champions League, ma la squadra di Conte è stata sconfitta 3-2 e così ora anche lei è immischiata nella lotta per arrivare tra le prime quattro con cinque squadre per tre posti. A due giornate dalla fine del campionato, gli azzurri sono secondi a +2 sulla Juventus, +3 su Milan e Roma +5 sul Como.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Inter 85
2. Napoli 70
3. Juventus 68
4. Milan 67
5. Roma 67
6. Como 65
7. Atalanta 58
8. Bologna 52
9. Lazio 51
10. Udinese 50
11. Sassuolo 49
12. Torino 44
13. Parma 42
14. Genoa 41
15. Fiorentina 38
16. Cagliari 37
17. Lecce 32
18. Cremonese 31
19. Verona 20
20. Pisa 18
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