L'apertura della Gazzetta: "Tutti sul filo. Inferno Milan: Cardinale boccia mercato e risultati"

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L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Tutti sul filo. Inferno Milan: Cardinale boccia mercato e risultati". Dopo il ko casalingo di domenica contro l'Atalanta, che ha complicato ancora di più la corsa Champions del Diavolo, si è scatenata l'ira di Gerry Cardinale che non è per nulla contento degli ultimi risultati della squadra rossonera. Non arrivare tra le prime quattro sarebbe un disastro sotto tutti i punti di vista e quindi il numero di RedBird pretende una reazione immediata domenica contro il Genoa.

Tutti sono finiti sotto accusa, nessuno escluso: anche l'ad Giorgio Furlani, il ds Igli Tare, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic sono a rischio. Nel mirino c'è poi anche Max Allegri che intanto oggi rivedrà il gruppo a Milanello dopo il giorno di riposo di ieri. Serve ricompattarsi in vista della trasferta di Genova in cui il Milan deve vincere a tutti i costi e per questo da domani la squadra andrà in ritiro nel Centro Sportivo di Carnago.