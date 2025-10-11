CorSera (ed.Milano): "San Siro, il Tar respinge la richiesta di sospensiva. Rogito prima del vincolo"

L'edizione milanese del Corriere della Sera titola così questa mattina: "San Siro, il Tar respinge la richiesta di sospensiva. Rogito prima del vincolo". Nella giornata di ieri, il Tar della Lombardia ha respinto la richiesta di sospendere in via d’urgenza gli effetti della delibera del Comune di Milano in merito alla vendita dello stadio di San Siro e della aree limitrofe a Milan e Inter che era stata avanzata dall’Associazione Gruppo verde San Siro e da oltre cento abitanti del quartiere. Il tribunale ha quindi fissato l’udienza per la data dell’11 novembre, lasciando così il tempo alle società e al Comune di arrivare alla firma del rogito prima della scadenza che farebbe scattare il vincolo della Soprintendenza (10 novembre).

Si legge nella motivazione: "Contrariamente a quanto dedotto nell’istanza di misura cautelare monocratica urgente contenuta nei motivi aggiunti, non è prospettabile un pregiudizio di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire di attendere l’esame della domanda cautelare in sede collegiale. Dall’imminente acquisizione di efficacia della deliberazione consiliare impugnata con i motivi aggiunti e dalla possibile stipula del contratto di compravendita, non è configurabile un pregiudizio attuale rispetto agli specifici interessi di cui sono portatori i ricorrenti, i quali deducono di subire dei danni dalle trasformazioni urbanistico edilizie e dall’avvio di lavori che non sono di immediata attuazione".

