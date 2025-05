CorSera: "Il Milan riparte da Tare. Pressing su Italiano, ma serve un piano B"

L'edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina titola così: "Il Milan riparte da Tare. Pressing su Italiano, ma serve un piano B". Da ieri Igli Tare è ufficialmente il nuovo direttore sportivo del club rossonero e la prima cosa che dovrà fare è scegliere il nuovo allenatore. In cima alla lista del Diavolo c'è da tempo Vincenzo Italiano che però è in trattativa con il Bologna per il rinnovo di contratto. Per ora l'accordo tra le parti non è stato ancora trovato e finché non c'è la firma il Milan continuerà il suo pressing.

La partita resta quindi aperta, ma è molto complicata e per questo serve necessariamente un piano B: nonostante le voci insistenti sul Napoli, anche la pista che porta a Massimiliano Allegri non è chiusa e in molti pensano che il livornese sia l'uomo giusto per il Milan. Ma serve accelerare e affondare il colpo senza perdere altro tempo. In corsa per la panchina milanista ci sono poi anche Roberto Mancini e Thiago Motta. E' inoltre in corso anche qualche riflessione su Cesc Fabregas.