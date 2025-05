Tuttosport apre con le parole di Gullit: "Il Milan ha un dna ignoto agli americani"

"Il Milan ha un dna ignoto agli americani": è il pensiero di Ruud Gullit, grande ex attaccante rossonero, con cui Tuttosport apre questa mattina in pagina. L'olandese ha spiegato: "I tifosi non sono contenti, e li capisco. Parliamo di una grande società che li ha abituati a combattere ogni anno per il titolo o quantomeno per un piazzamento in Champions League.

Il fatto è che le proprietà americane - come si è visto anche nel resto delle realtà europee, Premier League compresa - non riescono a comprendere appieno il Dna dei club che si ritrovano ad amministrare. Per loro è solo business… Mi infastidisce vedere che figure importanti, come Maldini - che ha fatto la storia del Milan - siano state allontanate. Ibra si è ritrovato a ricoprire un ruolo che non aveva mai fatto, penso che stia facendo del suo meglio".