Il QS sul Milan: "Via all'era Tare: 'Torneremo protagonisti'"

vedi letture

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina sul Milan: "Via all'era Tare: 'Torneremo protagonisti'". Da ieri è ufficialmente iniziata l'avventura di Igli Tare come nuovo direttore sportivo del Diavolo. La prima cosa che dovrà fare il neo dirigente rossonero sarà scegliere il nuovo allenatore che prenderà il posto di Sergio Conceiçao sulla panchina milanista.

Queste le prime parole di Tare da nuovo ds del Milan: "Entrare a far parte di un Club come il Milan è motivo di grande orgoglio e responsabilità. Ringrazio la società per avermi affidato questo incarico. La società conosce la mia grande determinazione e la mia volontà di far bene mettendo tutta la mia esperienza al servizio di un grande Club che ha l'obiettivo assoluto di tornare a essere protagonista in Italia e in Europa".