Panchina Milan: la pista Allegri non è chiusa, ma serve muoversi e affondare il colpo

In merito al futuro della panchina del Milan, il Corriere della Sera in edicola oggi spiega che Vincenzo Italiano, da tempo in cima alla lista delle preferenze del club rossonero, sta trattando il rinnovo con il Bologna. Per ora non c'è accordo e il Diavolo resta per questo alla finestra, ma è necessario avere un piano B come per Massimiliano Allegri che in molti al Milan vedono come l’uomo giusto al posto giusto.

Il tecnico livornese sembra essere il primo candidato per sostituire Antonio Conte in caso di addio al Napoli. Per questo motivo, i rossoneri, se vogliono davvero riportarlo a Milanello, devono darsi una mossa e affondare il colpo. La pista Allegri, che ha sempre lasciato intendere che al Milan tornerebbe volentieri, non è chiusa, ma il Diavolo non può perdere altro tempo.