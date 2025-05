Milan, ieri incontro con la Roma per parlare di Abraham e Saelemaekers: il punto

Ieri a Casa Milan, il neo direttore sportivo milanista Igli Tare ha incontrato il suo collega della Roma Florent Ghisolfi per parlare del futuro di Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers, passati in prestito rispettivamente ai rossoneri e ai giallorossi l'ultimo giorno dello scorso mercato estivo. Un affare che tutto sommato è andato bene: l'attaccante inglese ha segnato dieci gol con la maglia del Diavolo, mentre il belga ne ha siglati sette, tutti in Serie A.

Come spiega questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Tare apprezza molto le caratteristiche tecniche di Abraham che in questa stagione è stato una presenza positiva anche all'interno dello spogliatoio milanista. La Roma, a sua volta, non ha mai nascosto di voler tenere Saelemaekers e per questo non è escluso che in uno dei prossimi incontri futuri non si trovi una chiave per far rimanere ognuno al proprio posto. Se ne riparlerà.