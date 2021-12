CorSera: "Mercato, tattica e Zoom: i piani del Milan per la rimonta"

L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così questa mattina: "Mercato, tattica e Zoom: i piani del Milan per la rimonta". Per la difesa, il preferito è sempre Botman del Lille: la chiave per chiudere questo affare è il prestito con diritto di riscatto, vale a dire la stessa formula usata un anno fa per prendere Tomori. Stefano Pioli, intanto, ha concesso qualche giorno di riposo ai suoi giocatori che, prima del ritorno a Milanello in programma il 30 dicembre, svolgeranno il 27 e il 28 dicembre degli allenamenti collettivi su Zoom. Intanto, arrivano buone notizie su Zlatan Ibrahimovic, il quale sarà regolarmente a disposizione per il primo match del 2022 contro la Roma.