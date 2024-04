CorSera: "Milan alta tensione. Pioli manda tutti a ripetizione di tattica"

vedi letture

"Milan alta tensione. Pioli manda tutti a ripetizione di tattica": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che a Milanello non hanno digerito affatto la sconfitta contro la Roma nell'andata dei quarti di Europa League. Ieri è stata analizzata la partita contro i giallorossi in una lunga seduta video in cui Pioli ha mostrato i troppi errori di posizione e di impostazione. Il tecnico ha poi ribadito anche con forza che il Milan può ribaltare il risultato giovedì nella gara di ritorno dell'Olimpico.

Nelle ore successive alla sconfitta di San Siro contro i giallorossi, si è parlato anche molto di Rafael Leao, autore di una prestazione molto negativa e fischiato al momento del cambio. A Roma servirà il vero Leao, ma è comunque sbagliato scaricargli addosso tutte le colpe del flop perchè tutti i big hanno fallito, a partire da Theo Hernandez fino ad arrivare a Pulisic, Loftus-Cheek e Giroud.