Corsera - Milan appeso a Ibra: domani il debutto europeo da non sottovalutare

Lunga analisi del Corrriere della Sera che alla vigilia della gara tra il Milan e lo Shamrock Rovers, analizza l'importante match che attenderà i rossoneri in Irlanda. Attraverso un match relativamente attraente come un terzo turno preliminare di Europa League, infatti, passerà molto del futuro e delle ambizioni del club rossonero. Accedere in Europa, infatti, è una priorità sia in termini di bilancio che di obbiettivi stagionali per il Milan: le entrate dall'Europa League e la possibile vittoria della competizione, infatti, aiuterebbero il bilancio e il prestigio del club rossonero. In questo senso i rossoneri non dovranno sottovalutare lo Shamrock Rovers, formazione di piccola caratura ma insidiosa. A guidare i rossoneri ci sarà Ibrahimovic desideroso di tornare a vestire la maglia rossonera in Europa e forte nell'ambizione di dimostrare di essere ancora decisivo anche nei palcoscenici extra-nazionali.