Tuttosport: "Pioli, difesa anti-Juve dimezzata. In mezzo restano Gabbia e Thiaw"

"Pioli, difesa anti-Juve dimezzata. In mezzo restano Gabbia e Thiaw": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che, in vista della sfida di sabato in casa dei bianconeri, nel reparto arretrato il Milan dovrà fare a meno degli squalificati Theo Hernandez, Calabria e Tomori e dell'infortunato Kalulu. La speranza è di riuscire a recuperare almeno Kjaer che però ha saltato le ultime partite per un problema fisico.

I centrali di difesa saranno sicuramente Thiaw e Gabbia, mentre Pioli deve ancora decidere chi schierare come terzini. Ci sono due ipotesi: o adattare Musah a destra, con Florenzi che si sposta sulla sinistra, o lasciare l'ex Roma e PSG a destra e inserire a sinistra Terracciano. Al momento la prima soluzione sembra essere in vantaggio.