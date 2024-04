Gazzetta - Mercato Milan: ecco le alternative a Zirkzee

Il Milan ha messo in cima alla lista per l'attacco Joshua Zirkzee, per il quale il Bologna chiede almeno 60 milioni di euro e su cui ci sono anche altri club come Inter, Arsenal, Aston Villa e Manchester United. Per questo motivo, in via Aldo Rossi stanno tenendo aperte anche altre piste alternative nel caso in cui non dovesse chiudere per l'olandese.

Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, nelle ultime settimane il Diavolo ha rafforzato i contatti per Guirassy dello Stoccarda, che ha una clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro. Nell'elenco degli attaccanti che piacciono molto al Milan ci sono poi sempre i "soliti" Sesko del Lipsia e David del Lille.